Como foi o Quem Quer Ser Um Milionário neste domingo (5)? Veja as perguntas

Foi ao ar, neste domingo (5), mais um episódio do "Quem Quer Ser um Milionário" no "Domingão com Huck", na TV Globo. No quadro, os participantes respondem a perguntas de conhecimentos gerais para tentar alcançar a premiação máxima de R$ 1 milhão.

A dinâmica começou com seis competidores disputando a vaga para percorrer a "trilha do milhão". Os competidores eram: Eliza, Iara, Sérgio, Jullie, Arthur e Silas. Na etapa, os participantes tiveram que ordenar quatro capitais brasileiras (Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo), partido do Sul em direção ao Norte.

A pessoa que respondesse corretamente e mais rápido teria a chance de concorrer ao milhão. E Arthur Abrantes, morador de Paracatu, em Minas Gerais, levou a melhor.

O jovem tem 26 anos, estudou Computação na Harvard University e trabalha em Los Angeles. Ele ficou a uma pergunta de levar o valor total do prêmio.

Confira as perguntas:

1. Em uma casa, como é chamado o pavimento inferior, localizado no subsolo, que pode ser habitado ou servir como depósito?

a) Átrio

b) Porão

c) Quintal

d) Sótão

2. Qual a raiz quadrada de 64?

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9

3. Na música "Largado às Traças", de Zé Neto & Cristiano, "vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse..."

a) Amor, cilada

b) Gole de cachaça

c) Rala-rala

d) Risca faca

4. Os sapos são:

a) Anfíbios

b) Mamíferos

c) Peixes

d) Répteis

5. Em qual novela Priscila Fantin vive a protagonista Serena, reencarnação de Luna, personagem que morre em um assalto?

a) A Viagem

b) Estrela-guia

c) O Profeta

d) Alma Gêmea

6. Onde aconteceu a Revolta dos Malês?

a) Bahia

b) Ceará

c) Maranhão

d) Pernambuco

7. O pintor espanhol Pablo Picasso é fundador e maior expoente de qual destes movimentos artísticos?

a) Impressionismo

b) Dadaísmo

c) Cubismo

d) Surrealismo

8. Antes de desaparecer de vez no Brasil, no início dos anos 1980, a taça Jules Rimet havia sido furtada em 1966 em qual país?

a) Alemanha

b) Inglaterra

c) Itália

d) Uruguai

9. Qual era o nome de registro do escritor Machado de Assis?

a) José Maria Machado de Assis

b) Heitor Maria Machado de Assis

c) João Maria Machado de Assis

d) Joaquim Maria Machado de Assis

10. Quais eram os nomes códigos das bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, respectivamente?

a) Hot Body e Cold Rain

b) Desert Light e Green Halos

c) Little Boy e Fat Man

d) Night Vision e Thunder Roll

11. Nos organismos com células eucariontes, a etapa da respiração celular que corresponde ao Ciclo de Krebs ocorre em qual organela?

a) Complexo de Golgi

b) Lisossomo

c) Mitocôndria

d) Peroxissomo

12. O Tratado de Guadalupe entregou aos Estados Unidos mais da metade do território do México, que hoje está dividido em quantos estados americanos?

a) 7

b) 8

c) 9

d) 10

13. Em épocas diferentes, os trabalhos de John Dalton, J.J. Thomson e Ernest Rutherford tiveram como foco comum a construção de quê?

a) Leis da cinética

b) Modelo atômico

c) Ontologia fundamental

d) Princípios da termodinâmica

14. Quantas ilhas compõem o território total da Indonésia, aproximadamente?

a) 13 mil

b) 15 mil

c) 17 mil

d) 19 mil

15. O dia 21 de abril marca a fundação das cidades de:

a) Londres e Brasília

b) Brasília e Roma

c) Brasília e Barcelona

d) Porto e Brasília