Maria Lina anuncia fim de namoro com filho de apresentador: 'focada em projetos pessoais'

A influenciadora digital Maria Lina, 25, anunciou no Instagram, no domingo (5), o fim do namoro com o empresário Junior Monteiro. Na rede social, ela declarou que está focada em dar continuidade aos projetos pessoais e que não irá tocar mais no assunto.

"Eu não estou mais namorando e, lógico, que eu comunicaria isso a vocês de forma discreta, porque meu relacionamento sempre foi muito discreto", declarou a influenciadora.

A influenciadora declarou que, apesar do fim do namoro, deseja tudo de melhor ao ex e à família dele.

"Vou continuar fazendo as coisas que eu amo fazer, que é cuidar da minha família, trabalhar, cuidar dos meus amigos e levar a minha vida por aqui", continuou. "Sou uma especialista em me reerguer das cinzas. Nas situações tristes e pequenas e nas tristes e grandes, eu me reergui em todas elas", refletiu a criadora de conteúdo.

Maria Lina anunciou o namoro com Júnior Monteiro em junho deste ano. Na época, em entrevista a Quem, a influencer revelou que tinha vontade de casar e ter filhos a longo prazo.

O empresário é filho do apresentador Luís Ricardo, de 60 anos, que fica à frente do sorteio da Tele Sena e de alguns programas de auditório no SBT.