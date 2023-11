Gêmeos siameses nascidos ligados pela coluna desafiam médicos em cirurgia de separação

Caso raro no mundo, mais de 70 profissionais atuaram na cirurgia que separou os gêmeos siameses Jairo e Gabriel, em um hospital de Porto Alegre (RS). Os irmãos nasceram ligados pela coluna, em dezembro de 2022, e tiveram a história contada pelo "Fantástico" nesse domingo (5), no último episódio da série "Vidas".

Os meninos viviam na unidade de saúde desde o primeiro mês de vida, após os pais biológicos abrirem mão da guarda deles.

A missão de separar os dois foi um desafio para o Hospital da Criança Conceição. Segundo a cirurgiã pediátrica Melissa Migotto Silva, o caso dos gêmeos brasileiros é raro. "Na literatura, é o sétimo caso desse tipo de união, a gente chama de pigópagos".

Laís Garcia Gerente de unidade de internação Era uma condição nova para a equipe, era uma condição nova para o hospital."

Enquanto os irmãos cresciam e se desenvolviam, a equipe da unidade de saúde buscava casos semelhantes, até encontrar um registrado no Japão.

Ao completarem seis meses, os médicos avaliaram que era o momento para a separação. Para se certificarem de que tudo sairia como planejado, os especialistas chegaram a usar dois bonecos, que reproduziam como os bebês estavam unidos.

Adoção: dois irmãos e duas mães

Antes de serem separados, Jairo e Gabriel foram adotados pelo casal formado pela artesã Estela Maris Baumgarten e a técnica em segurança do trabalho Patrícia da Costa Maldonado, que sempre desejara adotar. Com os documentos em mãos, as duas tiveram acesso ao aplicativo do Conselho Nacional de Justiça, com imagens de crianças disponíveis.

Estela Maris Baumgarten Artesã Quando eu vi a foto, só conseguia chorar e dizia que eles eram os meus filhos; eram os nossos filhos e a gente iria seguir com o processo."

"Tivemos acesso ao laudo médico, tudo que eles já tinham feito e o que eles ainda iriam fazer. Aí, nesse meio tempo, quando a gente estava nessa avaliação para conhecer eles, a assistência social nos avisou que eles iam fazer a cirurgia", contou Patrícia da Costa Maldonado.

Cirurgia desafiadora

Então, em 29 de junho deste ano, os mais de 70 profissionais foram mobilizados para compor a equipe responsável por separar a medula compartilhada dos gêmeos, sem comprometer os movimentos dos pés e das pernas.

Outro grupo de especialista reconstituiu o intestino. Um terceiro, os órgãos sexuais e a parte urinária. Após 19 horas de cirurgia, Jairo e Gabriel foram separados.

Estela Maris Baumgarten Artesã Foi um alívio saber que eles estavam bem, porque a gente podia respirar."

Cerca de 15 dias após o procedimento, os gêmeos conheceram as mães e continuaram se recuperando no hospital. Então, Gabriel, que nasceu com microcefalia, teve uma infecção e permaneceu na unidade de saúde, enquanto Jairo foi para casa pela primeira vez.

Após mais três meses de espera e tratamento, o irmão pôde ir encontrar a família no novo lar.

"Por mais de toda a preocupação que a gente teve, e eu sei que ainda vai ter, mas a gente olha pra eles e fica tão aliviada em saber que eles já estão aqui em casa com nós", declarou a artesã.

O que são gêmeos siameses?

Gêmeos siameses, chamados também de xifópagos, são irmãos, gerados em uma mesma gestação, que nascem compartilhando uma parte do corpo, ou seja, ligados um ao outro, conforme define o programa "Na Onda da Vida", vinculado ao projeto de extensão Ciência no Ar da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No caso de Jairo e de Gabriel, eles nasceram conectados pela coluna.