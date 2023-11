Nasce o primeiro bebê concebido por duas mães na Espanha; saiba mais

Um hospital na Espanha anunciou o nascimento do primeiro bebê concebido por duas mães na Europa. O menino, chamado Derek, veio ao mundo na maternidade do Hospital Juaneda Miramar, com 3,3 kg e com "perfeito" estado de saúde, conforme divulgou a unidade.

Nascido na última segunda-feira (30), o garoto é filho do casal Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30. Graças a um novo dispositivo tecnológico, chamado INVOcell, cada uma delas pôde carregar a criança no próprio corpo por um período.

Veja também

O sistema inovador funciona como uma pequena incubadora - oferecendo as condições ideais do embrião se desenvolver. Mas diferentemente do esquema in vitro desenvolvido em laboratórios, o INVOcell é colocado sob o colo do útero de uma das duas mulheres, permitindo que ocorra o crescimento do embrião durante os primeiros dias em uma mãe, e o restante, na outra.

"Esse procedimento proporciona grande valor emocional pelo fato de ambas as mulheres terem compartilhado a gestação do embrião", detalhou Hospital Juaneda Miramar, através de uma nota divulgada no site da instituição de saúde.

Azahara foi quem ingeriu a cápsula de INVOcell, conforme apurou a rede de televisão espanhola IB3. Nesta etapa, foi possível o início do desenvolvimento do embrião. Em seguida, o dispositivo foi extraído dela e transferido para o útero de Estefanía, que carregou o bebê por quase nove meses.

"Quando me ofereceram para tê-lo no colo do útero por cinco dias foi como se também o tivesse dentro de mim", contou Azahara, à emissora. O processo de gestação iniciou em março deste ano.