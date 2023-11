Bebê é sequestrado da maternidade e encontrado horas depois; suspeita foi presa

O recém-nascido Ravi Cunha foi sequestrado, de dentro da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (1°). Contudo, após uma denúncia anônima, o bebê foi encontrado às 8h15 por policiais do Comando de Polícia Pacificadora.

Veja também

Em seguida, o recém-nascido foi devolvido aos pais, Nívea Maria, de 27 anos, e Matheus Maranhão, de 26, na maternidade, por volta das 9h. Cauane Malaquias da Costa, de 19, foi presa com o bebê dentro de casa.

SUMIÇO DO BEBÊ

Ravi estava no 3º andar da maternidade — juntamente a mãe e a avó paterna, Patrícia Figueira — quando foi levado. O momento do sequestro aconteceu após a mãe e a avó do bebê cochilarem.

“O Ravi tinha acabado de ser amamentado, e a minha esposa tinha trocado a fralda. Ela o colocou no berço ao lado da Nívea, e parece que foi algo de instantes. A minha esposa e a Nívea tiveram um sono profundo. Vinte minutos depois, quando [a esposa] acordou para olhar o Ravi, ele não estava mais no cestinho”, contou Davi Figueira, o avô paterno.

“Imediatamente, a minha esposa procurou saber com as outras companheiras do quarto se alguém tinha pegado ele pra acalmá-lo, mas não. Minha esposa entrou em desespero, foi ao posto de enfermagem, e detectaram o sumiço”, disse.

SEQUESTRO E PRISÃO

Câmeras de segurança da maternidade filmaram Cauane andando pelos corredores do local, levando consigo bolsas e uma sacola, por volta das 2h. Funcionários da unidade de saúde acreditam que a suspeita pode ter entrado por uma das varandas.

A direção da maternidade acredita que Ravi tenha sido colocado em uma bolsa — tendo em vista que o circuito de segurança não teria flagrado Ravi junto da suspeita — propiciando assim uma fuga sem chamar atenção.

Na manhã da quarta-feira (1°), um morador do Morro do Borel, localizado a 10 km da maternidade, informou à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade onde a suspeita estava. Cauane então foi presa, e Ravi resgatado.