Ambulatório do Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, é atingido por incêndio; funcionário se feriu

Na manhã desta terça-feira (31), um incêndio atingiu o Ambulatório de Oncologia e Hematologia do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. As informações são do G1.

O incêndio teve início após uma explosão, que teria acontecido por conta de um vazamento de oxigênio, segundo o Corpo de Bombeiros. As chamas foram contidas pela brigada de incêndio do Pequeno Príncipe.

Veja também

Uma enfermeira e um responsável pela manutenção estavam no local no momento da explosão. O homem, de 39 anos, sofreu queimaduras de segundo grau na perna direita, mas o estado de saúde é considerado estável.

O Hospital informou que a explosão aconteceu antes do início dos atendimentos da manhã. Portanto, não havia crianças ou outros pacientes no local. O ambulatório ficou inutilizável após o incêndio e precisará passar por uma reforma completa.