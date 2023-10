Amigo envolvido em acidente com Anderson Hentges, repórter da Globo, morre após três dias na UTI

Vitor Hugo Machado, de 29 anos, morreu, na madrugada desta terça-feira (31). O jovem estava no mesmo carro que se envolveu em um acidente que matou o jornalista Anderson Hentges, de 28, em Sinop, no Mato Grosso, no último sábado (28).

Após ser socorrido, Vitor passou por uma cirurgia e, em seguida, foi encaminhado para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), porém, após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias, não resistiu e morreu às 05h10 desta terça (31).

Segundo a Polícia Civil, o veículo, que Anderson e Vitor estavam, bateu em um barranco que, futuramente, deve se tornar uma rotatória. A polícia informou, também, que a via está em reformas e não há postes de luz funcionando no local.

Em nota enviada ao G1, a prefeitura de Sinop informou que obra é realizada por uma empresa contratada, com a responsabilidade de execução e também da sinalização, e que a iluminação da via está prejudicada devido a um rompimento de cabo e de um poste danificado no local.

Conforme as autoridades, outras três pessoas estavam no veículo — além dos dois que vieram a óbito. Bruna Izabella Ferreira Barbosa e Pedro Ivo de Oliveira Resende, que estão internados no Hospital Regional de Sinop. A terceira vítima, Ana Carolina Rocha Corrente, está no hospital Santo Antônio.

Amigos e colegas próximos do jornalista relataram que o grupo seguia para o aeroporto do município. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realizar os procedimentos necessários.