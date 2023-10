Morre Anderson Hentges, repórter da Globo aos 28 anos em acidente de carro

O jornalista Anderson Junior Hentges morreu aos 28 anos, na madrugada deste sábado (28), em um acidente de trânsito em Sinop, no Mato Grosso. Ele era repórter da TV Centro América, afiliada da TV Globo na região.

A morte do jornalista foi confirmada pela TV Centro América. Ele dirigia o veículo e bateu em um barranco de uma obra. Outras quatro pessoas também estavam no carro e foram socorridas.

Veja também

A Polícia Civil afirmou ao portal uol que a estrada estava escura, sem postes de luz funcionando. André morreu ainda no local do acidente. O caso é investigado, e as outras vítimas devem passar por exames.

"É com profunda tristeza que a TV Centro América informa a morte do jornalista Anderson Hentges, nosso repórter em Sinop. Profissional incrível, ser humano ímpar, amigo querido de todos", diz o comunicado da TV Centro América.

A emissora se solidarizou com os familiares e amigos do jornalista. André era repórter da TV desde março de 2022.