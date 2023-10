Professor conjuga verbos com teor sexual durante aula e é afastado de escola no interior de SP

Um professor conjugou verbos com teor sexual durante uma aula da rede municipal de ensino de Alumínio, no interior de São Paulo, e foi afastado pela prefeitura nessa quinta-feira (26). As crianças envolvidas no episódio têm a faixa etária de 11 anos. O pai de um dos alunos registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. As informações são do portal g1.

Nas imagens publicadas na internet, o professor aparece escrevendo na lousa e conjugando os verbos "sentir", "f*der" e "chupar". Em entrevista ao g1, o pai contou que o filho tirou fotos da lousa e enviou para ele.

"Até então, o verbo 'sentir' e 'chupar' a gente até que entende, poderia ser outra coisa. Depois ele colocou o verbo 'f*der', aí estragou as duas últimas palavras", disse. Ele conta que foi até a escola para denunciar o ocorrido.

De acordo com a publicação, a prefeitura confirmou o caso e informou que já tomou todas as "devidas providências", afastando o profissional da sala de aula.

"Para a gente, que é adulto, se a gente sabe que você deu uma palavra forte, imagine com uma criança de 11 anos? Você vai colocar isso dentro de uma sala de aula? Você vai estar tirando a inocência da criança ali", afirma.