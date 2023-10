Mãe de Jeff Machado é ouvida em primeira audiência após morte do filho: 'Meu coração sangra'

A mãe do ator Jeff Machado, Maria das Dores, deve ser ouvida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27), na primeira audiência de instrução e julgamento dos réus pela morte do filho, em janeiro deste ano.

À imprensa, momentos antes do início da sessão, ela relatou a dor e saudade do filho. "Meu coração sangra de dor e saudade. Espero que seja feita Justiça e que eles paguem pelo que fizeram, meu filho não tem volta, mas quero que eles paguem”, disse Maria.

Veja também

O julgamento de hoje

O produtor Bruno de Sousa Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga respondem pela morte do ator. O inquérito da morte, concluído em julho pela DDPA, indiciou Bruno por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver; estelionato e tentativa de estelionato; furto; invasão de dispositivo informático; maus-tratos a animais e falsa identidade.

Jeander foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

Para o julgamento de hoje foram convocadas 19 testemunhas, 18 delas pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), das quais quatro não foram localizadas, e outra indicada pela defesa, o investigador principal do caso, que é da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

São esperados 10 depoimentos nesta sexta-feira (27), incluindo o da mãe da vítima, Maria das Dores Machado, e o do irmão, Diego Machado.

"Não sou eu que vou dizer que mate ou morra, quero que dure mil anos pra sofrer a dor que eu estou sofrendo com a perda do meu filho. Espero que vivam muitos e muitos anos na pena máxima. Eu sei que mãe sobre quando perde, quando tem filho assassino, porque mãe é mãe, mas espero que seja feita Justiça e que eles paguem pelo que fizeram", desabafou Maria das Dores.

O caso

O artista desapareceu em janeiro deste ano e teve o corpo encontrado dentro de um baú enterrado e concretado, em maio, quatro meses depois. Segundo as investigações, Jeff foi morto em 23 de janeiro. A Polícia Civil identificou as participações no crime e, junto ao Ministério Público, decretou as prisões, cumpridas em junho.