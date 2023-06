Bruno Rodrigues, suspeito de matar Jeff Machado, é preso no Rio de Janeiro

Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito da morte do ator Jeff Machado, foi preso na manhã desta quinta-feira (15) por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, ele estava escondido em uma casa da comunidade.

O homem é um dos investigados do caso, atualmente sob responsabilidade da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). A investigação aponta que o crime ocorreu por questões financeiras, e comprovantes bancários apontam repasse de R$ 20 mil de Jeff a Bruno por uma vaga de novela.

Legenda: Bruno Rodrigues não quis falar com imprensa ao ser preso Foto: Reprodução/TV Globo

Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro dentro de casa em Guaratiba, no Rio de Janeiro, mas só teve o corpo encontrado no dia 22 de maio em um baú concretado em Campo Grande.

O crime teria ocorrido após o ator ser dopado enquanto acreditava que gravaria conteúdos para uma plataforma de vídeos adultos e foi estrangulado com um fio de telefone.

Segundo a família do ator, Jeff teria desaparecido em janeiro, quando parou de se comunicar diretamente com a mãe, passando a enviar apenas mensagens de texto. A família desconfiou do contato, pois as mensagens não pareciam com as enviadas normalmente pelo artista. No fim de maio, agentes da polícia encontraram os restos mortais de Jeff em um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Bruno de Souza é produtor de televisão e amigo de Jeff. De acordo com a família da vítima, ele estava com os cartões bancários e as chaves da casa e do carro do ator. Foi ele quem registrou o desaparecimento de Jeff. Jeander Braga alega ser ajudante de pedreiro, e, segundo as investigações policiais, tinha uma relação próxima com a vítima. Sim. Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nesta sexta-feira (2). O outro suspeito de matar Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues, ainda não foi capturado e é considerado foragido. Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de que o ator teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela. Produtor, Bruno de Souza trabalhou na Globo até 2018, quando foi desligado da empresa. Em nota, a emissora declarou ter fornecido detalhes da demissão à polícia.