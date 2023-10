Nataly Castro, influencer de viagem que estava desaparecida, diz que mudou a rota após assédio

Desparecida desde a última sexta-feira (27), a influenciadora de viagens Nataly Castro reapareceu, na noite dessa segunda (30), e, em um vídeo publicado nas redes sociais, explicou o motivo do sumiço.

“Sofri assédio em uma das fronteiras e tive que mudar a rota para não ser seguida ou acontecer algo, o último vídeo que enviei pra minha família foi chorando após o assédio e em seguida fiquei sem contato”, relatou a influenciadora, que está percorrendo a região via terrestre. "Passei pelo Senegal, Gâmbia, Guiné Bissau, Guiné, Serra Leoa e acabei de chegar na Libéria", ela relatou.

Nataly Castro

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, a influenciadora costuma compartilhar suas aventuras turísticas. Ela deseja ser a primeira brasileira a conhecer todos os países do mundo. Ela coloca como meta as 200 nações reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Moradora da zona leste de São Paulo, Nataly é jornalista e, no último domingo (29), a família da influenciadora publicou uma foto nas redes sociais afirmando que ela não dava notícias havia 48h.