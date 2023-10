Mãe tem parto inesperado e bebê nasce na garagem de prédio no Distrito Federal

Surpreendendo toda a família, uma mulher deu à luz na garagem de um prédio em Águas Claras, no Distrito Federal. O parto aconteceu na última terça-feira (17), quando a mãe, Daiana Espindola, deixava o edifício para ir ao hospital na companhia do pai da criança, Artur Fonseca.

Em entrevista para o Fantástico, exibida nesse domingo (22), o casal contou que a mulher começou a sentir contrações por volta das 22h. Preocupado, o marido entrou em contato com a médica e a doula que os acompanhariam no momento especial.

As profissionais, então, pediram para que os dois se dirigissem até uma unidade de saúde, acreditando que a pequena Júlia nasceria logo. No entanto, antes que o casal, que mora no 15º andar do prédio, conseguisse chegar ao carro, Daiana notou algo estranho. “Quando a gente desceu do elevador e chegou na garagem, eu dei uns três passinhos e comecei a sentir que tinha alguma coisa descendo”, relatou ela.

PARTO INUSITADO

Pesando 3,7 kg e medindo 47,5 cm, Júlia veio ao mundo pelas mãos do pai, às 23h20. Ao se certificar de que a filha estava bem, Artur entregou a pequena à mãe e foi até o carro, onde pegou uma toalha para cobrir a criança.

Ouvida pela atração global, a ginecologista e obstetra Patrícia da Silva elogiou a atitude do pai: “Ele fez o certo. Ele recebeu o bebê, viu que estava bem, colocou no colo da mãe e foi buscar a tolha para proteger o bebê em relação à perda de calor".

Após o momento inesquecível, mãe e filha foram ao hospital para receber os cuidados necessários. Com os exames normais, as duas puderam voltar para casa em pouco mais de 24 horas.