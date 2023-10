Mulher tenta embarcar com 7 ovos no sutiã e é abordada pela PF; 5 dos pássaros já nasceram

Uma mulher argentina de 30 anos foi flagrada pela Polícia Federal (PF) tentando embarcar para Assunção, no Paraguai, com 7 ovos de espécie não identificada escondidos no sutiã. A abordagem aconteceu no aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, na sexta-feira (13).

Em depoimento à polícia, a passageira afirmou que eram ovos de codorna e para alimentação dela. O material foi encaminhado ao Parque das Aves, também no Paraná, e até a última sexta (20), uma semana depois da apreensão, 5 dos ovos já eclodiram.

O Parque das Aves, que está cuidando dos pássaros. Os filhotes pertencem ao grupo dos tucanos, mas ainda não é possível precisar a espécie.

Legenda: Pássaros pertencem à mesma classe dos tucanos, mas ainda não tiveram espécie identificada Foto: Divulgação/Parque das Aves

Os ovos ficaram numa incubadora no Parque, onde um eclodiu na quarta-feira (18), três na quinta (19) e outro na sexta-feira, como afirmou Paloma Bosso, diretora técnica do equipamento, ao g1. Os ovos e os filhotes estão sob cuidados intensivos.

Tráfico de animais

Em nota, a Polícia Federal alerta que “o transporte de ovos sem a devida autorização configura o crime de tráfico de animais silvestres, concorrendo com as mesmas penas de quem mata, persegue, caça, apanha, utiliza e vende espécimes da fauna”.

Como não era possível identificar a espécie dos ovos que a argentina carregava, ela foi liberada para seguir viagem. Ouvida pela PF ainda no aeroporto, a mulher declarou que adquiriu os ovos de um tipo de codorna e os levaria para Assunção.