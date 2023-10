Repórter é assaltada ao vivo durante transmissão; veja vídeo

A repórter Beatriz Backes, do programa 'Bom Dia, São Paulo', da TV Globo, foi assaltada nesta sexta-feira (20), enquanto estava ao vivo. Segundo o Metrópoles, o assalto foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), mas não foi comentado até o momento pela emissora.

Backes estava em frente à Estação da Luz, na calçada, falando sobre as lentidões da linha 1-Azul do metrô e dos ônibus de emergência que são utilizados quando há falha no transporte público da cidade, quando a imagem tremeu e a transmissão foi cortada. Assista:

Veja também

Apresentadores acharam que o celular caiu

No estúdio, os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato cogitaram que o celular da jornalista tivesse caído durante a gravação. "Acho que caiu o telefone da Bia", disse Simonato. "Imaginamos que seja só isso", completou Bocardi.

A repórter não retornou mais ao vivo, nem foi explicado depois aos telespectadores o que aconteceu.