Após pedido, Justiça aceita reduzir pena de Alexandre Nardoni

A Justiça de São Paulo concedeu a diminuição da pena de Alexandre Nardoni em 96 dias. Condenado pela morte da filha, Isabella, o réu conseguiu a redução após ler o livro “Carta ao Pai”, de Franz Kafka, e por dias trabalhados.

O pedido de diminuição da pena foi feito pela defesa de Alexandre em agosto. O réu está preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e foi condenado inicialmente a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Até o momento, ele cumpriu cerca de 15 anos da pena total e está em regime semiaberto.

A defesa de Alexandre pediu a redução da pena referente aos 277 dias em que ele trabalhou durante a prisão. A legislação prevê que a cada três dias trabalhados, um detento pode solicitar a redução de um dia da sentença.

A Justiça concedeu a diminuição de 92 dias pelos dias trabalhados e 4 dias pela leitura do livro. A obra é uma publicação póstuma de uma carta escrita por Kafka para seu pai, que nunca foi enviada. No texto, o autor desabafa sobre a mágoa que tinha do pai e o chama de "tirano". Alexandre leu e resenhou a obra.

O crime pelo qual o réu foi condenado aconteceu em 29 de março de 2008, em São Paulo. Isabela, de 5 anos, foi jogada pela janela do sexto andar do edifício onde o pai e a madrasta moravam e morreu. Alexandre e a esposa, Ana Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime.