Juiz é investigado por dar voz de prisão a mãe que se manifestou contra acusado de matar filho dela

A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso instaurou uma investigação, nessa quarta-feira (18), para apurar o caso do juiz que deu voz de prisão a uma mãe após ela se manifestar contra o acusado de matar o filho dela, em Cuiabá. Realizada no fim de setembro, a audiência de instrução ganhou repercussão nesta semana, após um trecho da sessão ser divulgado nas redes sociais.

O órgão, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado, detalhou que a solicitação para apuração do caso foi realizada pelo próprio magistrado envolvido no caso, Wladymir Perri, da 12ª Vara Criminal da capital mato-grossense, ao Departamento Judiciário Administrativo (DJA). O setor é responsável por recebimento, autuação e processamento de feitos administrativos.

Segundo a Justiça, o procedimento tramita em sigilo e tem o prazo de 140 dias. As informações são do portal G1.

Via assessoria jurídica, o juiz disse que encaminhou gravações da audiência à corregedoria e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ao G1, o Conselho declarou que, até quarta-feira, não tramitava nada relacionado ao assunto.

O que aconteceu

Em 29 de setembro deste ano, a mãe participava de uma audiência de instrução, como testemunha de acusação, do acusado de matar o filho dela a tiros, em 2016. Na ocasião, Wladymir Perri mandou prender a mulher após ela se manifestar contra o réu.

Segundo relato da promotora do caso, Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, tudo começou quando foi perguntando à familiar da vítima se ela estava confortável em prestar depoimento na presença do investigado. “Achei que se retirasse ele da sala, talvez ela ficasse mais tranquila em prestar o depoimento. Nesse momento, ela mostra coragem e diz que não teria problema ele acompanhar, pois o réu não era ninguém pra ela", detalhou.

Após a declaração da mulher, o advogado do réu interveio e pediu respeito ao cliente. Em seguida, Wladymir Perri teria passado a repreender a mãe.

“O juiz exigiu um comportamento daquela senhora, sem compreender a situação que ela estava. Então, intervi de novo, dizendo que queria ouvi-la, mas novamente o juiz exigiu da vítima inteligência emocional. Novamente, pedi que a vítima pudesse contar a história dela, mas o juiz não quis e encerrou a audiência”, relatou a promotora, conforme o G1.

Quando a audiência foi encerrada, a mulher levantou, jogou um copo de plástico que segurava e se dirigindo ao réu: "da Justiça dos homens você escapou, mas da justiça Deus não escapa". Em seguida, recebeu a voz de prisão do juiz.

Marcelle Rodrigues Promotora do caso Na ata da audiência, o juiz disse que a mulher, no momento que jogou o copo, danificou patrimônio público, quebrando o bebedouro. Mas como um copo de plástico quebra um bebedouro? [...] Além disso, na ata também constava que ela xingou o magistrado, mas também não ficou comprovado.”

Após a sessão, a familiar da vítima foi levada à delegacia, onde prestou depoimento. O delegado, no entanto, optou por não lavrar flagrante, ao concluir que não havia provas.