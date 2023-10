Brasileira morre dias após fazer cirurgia bariátrica nos Estados Unidos

Uma brasileira faleceu, na semana passada, pouco dias após ser submetida a uma cirurgia bariátrica — procedimento de redução do estômago —, nos Estados Unidos. A família de Anni Caroline Ribeiro lançou uma campanha para arrecadar 20 mil dólares, certa de R$ 101 mil, para cobrir os custos do funeral.

Parentes da mulher detalharam que o procedimento correu "bem" e que "ela estava muito animada". No entanto, em 7 de outubro, os lábios e as unhas dela ficaram azuis, devido ao baixo nível de oxigênio no sangue. Então, a paciente foi levada ao hospital de Marlborough, no estado norte-americano de Massachusetts, de onde foi transferida para o Hospital de Boston. As informações são do jornal O Globo.

Na unidade de saúde, Anni foi diagnosticada com um vazamento no estômago, que resultou em uma infecção. Seis dias depois, na última sexta-feira (13), ela morreu. No laudo, o motivo do óbito foi apontado como falência múltipla dos órgãos.

Campanha da família

Após o falecimento, a família da brasileira criou uma campanha para arrecadar 20 mil dólares, certa de R$ 101 mil, para cobrir os custos do funeral dela. Na publicação, os familiares agradeceram o apoio das pessoas que os procuraram para lamentar a perda.

“Qualquer coisa que você esteja disposto a dar é muito apreciado”, dizia o pedido dos parentes. A meta foi batida nessa quarta-feira (18), com pouco mais de 300 doações, somando o valor de 21 mil dólares, cerca de R$ 106 mil até então, conforme o jornal.