Menino palestino é morto com 26 facadas nos EUA em ataque relacionado a Israel e Hamas

Um menino palestino, identificado como Wadea Al-Fayoume, de 6 anos, morreu após ser esfaqueado 26 vezes em Illinois, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último sábado (14) e a polícia classificou como um crime de ódio motivado pelo conflito entre Hamas e Israel no Oriente Médio.

O suspeito do crime é o americano Joseph Czuba, de 71 anos. A mãe da criança, Hanaan Shahin, de 32 anos, também recebeu dezenas de facadas, mas segundo comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Will, divulgado no domingo (15), ela está se recuperando em um hospital.

De acordo com o comunicado, Hanaan ligou para a polícia enquanto estava sendo atacada dentro da própria residência. Ao chegar no local, os agentes de segurança encontraram ela e o filho com múltiplas facadas no peito, tronco e extremidades superiores. Os dois foram levados ao hospital, mas Wadea não resistiu.

O suspeito do crime foi encontrado sentado em frente a residência onde cometeu o crime. "Joseph Czuba não fez nenhuma declaração aos detetives sobre seu envolvimento neste ataque hediondo. Apesar de o suspeito não ter prestado depoimento aos detetives, o pessoal conseguiu reunir informações suficientes através de entrevistas e provas para acusar formalmente Joseph Czuba de vários crimes", diz o comunicado da polícia.

O americano foi acusado de homicídio de primeiro grau, tentativa de homicídio de primeiro grau, crime de ódio (2 acusações) e agressão agravada com arma mortal. "Os detetives conseguiram determinar que ambas as vítimas deste ataque brutal foram alvo do suspeito devido ao fato de serem muçulmanas e ao conflito em curso no Oriente Médio envolvendo o Hamas e os israelenses", relata o comunicado. Joseph Czuba foi conduzido ao Centro de Detenção de Adultos do Condado de Will e aguarda o julgamento.