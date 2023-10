Influenciador Uber Presente é preso após denúncia de ameaça de passageiro

O influenciador digital, Rodrigo Peixoto, conhecido como "Uber Presente", conquistou mais de 400 mil seguidores no Instagram gravando vídeos fingindo ser policial enquanto trabalha como motorista de aplicativo. Na última quinta-feira (19), ele foi conduzido a uma delegacia em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, após a denúncia de um homem que disse ter sido ameaçado pelo influenciador.

Segundo o G1, Rodrigo foi encontrado pelos agentes de segurança pública vestindo fardamento semelhante ao da Polícia Militar. Ele também estaria carregando réplicas de fuzil e de pistola, colete à prova de balas, rádio e outros materiais.

A PM informou que o influenciador foi autuado por ameaça e que ele já possui anotação criminal por lesão corporal. Já a Uber afirmou que o motorista havia sido banido da plataforma há 4 meses.

Pronunciamento de Rodrigo Peixoto

Em nota publicada no Instagram nesta sexta-feira (20), o escritório de advocacia que representa o influenciador confirmou que ele foi conduzido para a delegacia, mas negou que estava utilizando a farda da corporação no momento em que foi abordado pelos policiais.

"O humorista esclarece que não houve prisão em flagrante, mas sim condução à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos e maiores averiguações acerca do material encontrado. Após prestar aclaramentos foi liberado pela PCERJ e se mantém a disposição das Autoridades para colaborar com a elucidação dos fatos no que for necessário", diz um trecho da nota.

