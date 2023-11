Bianca Andrade diz que pensou que morreria em acidente: 'oportunidade de continuar'

Após receber alta hospitalar, Bianca Andrade refletiu sobre o acidente de carro que sofreu com o filho, Cris, e que a deixou internada por três dias. Em post publicado no Instagram na noite do domingo (5), a influenciadora disse já estar em casa e relembrou o momento que passou.

“Gudugo e a mamain [sic] estão em casa. Eu vivi o pior dia da minha vida e é impossível não ter uma reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Por um segundo pensei que não teria mais oportunidade de continuar a minha vida com meu filho. O acidente foi forte, o carro deu perda total, mas nós estamos aqui, tendo uma oportunidade de continuar”, compartilhou a influenciadora.

Ela relembrou que, no dia do acidente, compartilhou com os seguidores a falta de tempo por ter diversas reuniões na agenda. Disse, no entanto, que recebeu uma lição do destino com a batida.

“A nossa vida depois das redes sociais virou uma corrida maluca, a gente se culpa em dar tempo ao tempo, acha que o tempo é vilão, faz tudo na velocidade da luz e se fizer o contrário, acha que tudo pode se perder. Aí que a gente se engana. A gente não sabe de nada dessa vida. Então que a gente aprenda a desfrutar do AGORA, do momento presente, do que está acontecendo, essa corrida contra o tempo só nos adoece e no final das contas, ninguém sabe o dia de amanhã. Então pra que tanta pressa?”, refletiu Bianca.

Veja também

Mudança no foco de vida

A mãe do Cris contou ainda que pretende mudar um pouco o foco da vida e “acalmar o coração”. Ela pontuou que é algo difícil de fazer, mas que vai se esforçar.

“Claro que é mais fácil falar do que fazer, mas esse é o meu compromisso daqui pra frente e eu não vou desperdiçar essa oportunidade de aprender a viver melhor. Espero que você reflita daí também. Obrigada por todo carinho de vocês. A vida continua”, disse.