Bianca Andrade recebe alta hospitalar após internação por acidente de carro

A influenciadora digital Bianca Andrade recebeu alta hospitalar neste domingo (5), após período internada para se recuperar de um acidente de carro. A notícia da sua saída do hospital foi compartilhada por ela mesma para os seus mais de 19 milhões de seguidores no Instagram.

"Bom dia! Para quem está nos acompanhando, notícia boa: Day e eu recebemos alta, amém! Indo buscar meu bebê e aproveitar a vida com ele", anunciou Bianca no texto que acompanha uma selfie sua no carro, fora da unidade hospitalar.

Veja também

No momento em que se acidentou, ela estava com o seu filho. Sobre o ocorrido, ela fez questão de frisar a importância dos dispositivos de segurança para os passageiros pequenos. "Vou sempre lembrar: cadeirinha salva a vida das nossas crianças. Não canso de agradecer por ter protegido a vida do meu", pontuou.

Momentos depois da alta, a influencer compartilhou o reencontro com o menino. "Nós dois e muita coisa linda para vivermos juntos", escreveu a empresária enquanto filmava Cris no banco de trás do carro. "Usem cadeirinha!", reforçou.

O acidente

Bianca Andrade e Cris estavam trafegando em um veículo pela Via Dutra, no Rio de Janeiro, quando sofreram o acidente, na madrugada da última quinta-feira (2). Além deles, outras duas pessoas também estavam no automóvel que colidiu com uma árvore.

Conforme o G1, a Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista teria perdido o controle da direção do carro, que saiu da pista e bateu contra o obstáculo. A ocorrência aconteceu por volta de 1h15, na altura do km 289. Eles saíram de São Paulo (SP) e seguiam para o Rio de Janeiro (RJ).

Segundo noticiou a Vogue Brasil, a PRF informou ainda que, com exceção do motorista, que não se feriu, todos foram levados inicialmente para um hospital particular da cidade com ferimentos leves. O socorro foi prestado por uma equipe de resgate da CCR RioSP, empresa que administra a rodovia.

Bianca permaneceu na primeira unidade de saúde até sexta-feira (3), quando foi transferida para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Onde permaneceu até ser liberada.