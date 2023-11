Influenciadora Bianca Andrade tranquiliza fãs após acidente: 'nossa situação não é grave'

Bianca Andrade tranquilizou os fãs, nesta sexta-feira (3), sobre seu estado de saúde após acidente que sofreu nesta quinta-feira (2). No veículo da influenciadora e empresária, estava o filho dela com o influenciador Fred Bruno, Cris, a babá Dayane, e o motorista Genilson.

"Eu ainda estou em recuperação, mas eu queria deixar aqui o vídeo porque acho importante ser nosso diálogo, até porque muita gente ficou sabendo, sei que vocês estão preocupados. Seguinte, gente, todos nós estamos bem na medida do possível, nosso motorista foi atendido, não precisamos ficar internado. Nosso bebê, graças a Deus, já ganhou alta, já está com o papai dele. Eu e a nossa babá ainda estamos internadas, a Day", disse nos stories do Instagram.

Legenda: Bianca Andrade comentou sobre a recuperação nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Bianca explicou que para receberem alta, elas precisam estarem 100% bem. "Nada de grave com a gente, graças a Deus. Eu, enfim, o meu a princípio tinha apontado uma fratura, mas agora fiz outra ressonância, não apontou a fratura, só algumas coisinhas de ligamento, um pouquinho de ar invadiu aqui nessa área aqui, por conta do impacto. A Day também tá internada comigo, a gente tá trocando aqui mensagem, bem na medida do possível. Ela também tá com uma dorzinha na barriga, tinha um pouquinho de líquido também, mas assim, já está super reversível, mas ela também está sendo monitorada junto comigo", explicou.

Tanto Bianca quanto a babá de Cris não precisarão realizar cirurgias.

Como acidente ocorreu

A influenciadora também relatou como o acidente ocorreu. Segundo ela, o acidente foi grave.

"Foi um acidente muito forte, gente, foi muito pesado, a gente tava na pista e uma carreta veio em cima da gente, aí nosso motorista saiu e bateu de frente. Com uma árvore deu perda total o carro", relatou.

Bianca ainda alertou a importância da cadeira especial para crianças. Conforme a empresária, seu filho está vivo devido a "cadeirinha". "Ele teve um roxinho aqui, um roxinho na perna também contra a cadeirinha, mas ele fez todos os exames, o Cris está perfeito, graças a Deus", disse.

"Ddá muito trabalho, mas salva vidas. Não sei o que seria da vida do meu bebê se não tivesse na cadeirinha dele. Então assim, realmente foi um livramento. De verdade, assim, quando ele solta o carro e fala poderia ter sido muito pior, muito pior", descreveu.