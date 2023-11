Morre a atriz Elizangela Amaral, aos 68 anos

A atriz Elizângela do Amaral Vergueiro morreu nesta sexta-feira (3) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A artista de 68 anos chegou a receber atendimento no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, no Rio de Janeiro, mas não resistiu e faleceu.

Elizangela era conhecida por produções da TV Globo como "Força do querer" e "A Dona do Pedaço". A Prefeitura Municipal de Guapimirim detalhou que a atriz foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Conforme o g1, os profissionais tentaram reanimá-la tanto no translado, quanto no hospital.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", detalhou a administração municipal.

Quem foi Elizângela do Amaral

Elizangela do Amaral Vergueiro nasceu em 11 de dezembro de 1954 no Rio de Janeiro. Ela é filha do executivo Emílio do Amaral Vergueiro e da dona de casa Rosalinda da Mata Resende Vergueiro. Aos 7 anos, teve seu primeiro papel como atriz, na TV Excelsior. Na época, ela fazia comerciais ao vivo.

Nas telas da TV Globo, ficou conhecida por papéis marcantes em como Nicole, na novela "Ti-Ti-Ti" (2010); Íntima, mãe de Belezinha, personagem da Bruna Marquezine, na novela "Aquele Beijo" (2011); e Esma, esposa de Kemal (Ernani Moraes), na produção "Salve Jorge" (2012).

Além disso, também participou do seriado "Segunda Dama" (2014), como Edinéia, e da novela "Império" (2014), como Jurema. Em "A Força do Querer" (2017), fez Aurora, mãe de Bibi.