Documentário sobre paquitas da Xuxa estreia em 16 de setembro no Globoplay

O documentário “Pra sempre tão bom - Paquitas” estreia na Globoplay no próximo dia 16 de setembro. Ao todo, serão cinco episódios. Nesta sexta-feira (6), as ex-paquitas Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães falaram sobre o que o público pode esperar do projeto.

"Quando entrei para o time de paquitas, eu tinha 10 anos. Não era fácil ser paquita. A gente trabalhava muito, muito mesmo. O documentário traz o doce e o amargo. A glória e o glamour”, disse Tatiana.

Já Ana Paula reforçou que a série não traz somente a visão das paquitas, mas também de Xuxa e de pessoas que trabalhavam nos bastidores.

"A gente quis humanizar, mostrar que também há o lado agridoce. A gente passeia pelo universo das paquitas, mas também pincelamos como era a época. A gente trabalhava muito. Éramos reconhecidas, mas não exatamente famosonas".

Vinte e sete das 29 ex-assistentes de Xuxa participaram do documentário, inclusive Andréa Sorvetão, mesmo tendo cortado relações com a apresentadora.