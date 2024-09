Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (6)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (6) vai ao ar às 17:05, após 'Meu Malvado Favorito 2'. Nesse capítulo, Cristina pede um beijo a Rafael, que se recusa, deixando-a furiosa.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Cristina pede um beijo a Rafael, que se recusa, deixando-a furiosa. Cristina exige que Rafael cumpra a promessa de lhe dar outro filho. Alexandra pede para Eduardo passar a noite com ela. Eduardo explica para Alexandra que eles não podem viver como marido e mulher, pois ela é doente. Alexandra percebe que Eduardo ainda ama Vera e fica arrasada. Ciro descobre que Xavier fugiu da cidade. Romeu mostra a Roberval uma foto de sua mãe, deixando-o emocionado. Rafael abraça Cristina, mas explica que não sente amor por ela. Terezinha conta para Romeu que o filho que Dalila está esperando não é de Roberval.

Romeu fica feliz ao saber que Roberval vai dar um nome para o filho de Dalila. Julian fala para Agnes que talvez Hélio seja a reencarnação de seu filho, deixando-a perturbada. Ciro diz a Agnes que ela também precisa renascer. Um homem misterioso leva um pão da cozinha de Crispim. Agnes se afasta de Ciro e exige que ele nunca mais lhe dê um beijo. O fantasma de Guto surge no quarto de Cristina e afirma que Rafael jamais esquecerá Luna. Cristina fica furiosa e destrói o quadro de Luna. Rafael tenta impedir o ataque de Cristina ao quadro de Luna. Cristina,ensandecida, parte para cima de Rafael.

Rafael consegue segurar Cristina. Cristina explica a Débora que não agüenta mais ser desprezada por Rafael. Débora manda Cristina se controlar. Rafael chora de saudades de Luna. Ofélia aconselha Divina a largar Osvaldo e ficar com Romeu, que é rico. Osvaldo ouve e fica furioso. Rodriguez convida Kátia para voltar a trabalhar no clube. Crispim atira Rodriguez no chiqueiro para impedi-lo de importunar Kátia. Kátia fica arrasada, pois pretendia aceitar o convite de Rodriguez. Mirna explica a Kátia que Crispim a ama de verdade e jamais vai deixá-la ir embora. Osvaldo dá uma lição em Ofélia.

Romeu convida Roberval para conhecer as fazendas que ele vai herdar um dia. Raul pede a Terezinha para lhe ajudar a entrar na casa de Olívia. Eduardo descobre que o exame de gravidez que Cristina fez na clínica que ele indicou deu negativo. Agnes pergunta a Julian se ele acha certo ela se interessar por um homem mais novo. Ciro ouve. Eduardo pergunta a Débora se Cristina mentiu quando disse que estava grávida. Cristina pede a Rafael para lhe perdoar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.