Preta Gil passa por nova etapa de quimioterapia

A cantora Preta Gil passou por mais uma fase da quimioterapia, nessa quinta-feira (5). A própria artista publicou em seu perfil do Instagram uma foto no hospital em São Paulo, onde ela faz o tratamento, em que aparece na maca e com um acesso no colo.

Nos últimos dias, a filha de Gilberto Gil também gravou um vídeo para suas redes sociais salientando a importância de fazer exercício físico durante o tratamento de câncer. Atualmente, ela passa por um tratamento de reabilitação com uma fisioterapeuta.

Legenda: Preta Gil faz mais uma quimioterapia Foto: Reprodução/Instagram

Preta foi diagnosticada com câncer de intestino pela primeira vez em janeiro de 2023. No entanto, oito meses após celebrar a remissão da doença, ela comunicou, em 22 de agosto, que o câncer havia voltado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Desde o início de sua doença, a artista compartilha com seus seguidores todos os passos do tratamento, e tem demonstrado muito fé com a sua cura.