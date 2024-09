Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de setembro

A sexta-feira começa com uma energia animada e otimista! Amanhecemos com mais discernimento e clareza sobre os caminhos a seguir. Hoje, você sente que sabe por onde começar, então aproveite essa energia virginiana presente no céu para realizar o que é necessário e aperfeiçoar o que precisa de ajustes. O céu te convida a refinar sua percepção: o que realmente promove seu bem-estar? E o que deve ser descartado por ser nocivo? Essa é a hora de limpar o que não te serve mais e focar no que traz equilíbrio. Tente também reduzir a ansiedade e permita que a tranquilidade invada seu espaço nessa sexta-feira. Respire fundo e se abra para a leveza do momento. Que seu dia seja produtivo e sereno!

Signo de Câncer hoje

O momento é ideal para refletir sobre o que realmente traz bem-estar emocional. O desapego é necessário para limpar o que não te serve mais. Júpiter em Gêmeos traz insights sobre como lidar melhor com suas emoções e relações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.