Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (6/9)

A sexta-feira começa com uma energia animada e otimista! Amanhecemos com mais discernimento e clareza sobre os caminhos a seguir. Hoje, você sente que sabe por onde começar, então aproveite essa energia virginiana presente no céu para realizar o que é necessário e aperfeiçoar o que precisa de ajustes. O céu te convida a refinar sua percepção: o que realmente promove seu bem-estar? E o que deve ser descartado por ser nocivo? Essa é a hora de limpar o que não te serve mais e focar no que traz equilíbrio. Tente também reduzir a ansiedade e permita que a tranquilidade invada seu espaço nessa sexta-feira. Respire fundo e se abra para a leveza do momento. Que seu dia seja produtivo e sereno!

Áries

A semana pede uma reflexão profunda sobre o que você está carregando. É hora de desapegar de projetos ou comportamentos que não estão funcionando. A energia de Júpiter em Gêmeos te ajuda a abrir a mente para novos caminhos.

Touro

Você está em um momento de reavaliação dos seus valores e escolhas. Aproveite para refletir sobre o que te dá segurança e o que precisa ser deixado para trás. Júpiter em Gêmeos amplia suas possibilidades de ganhos mais criativos e sustentáveis.

Gêmeos

Com Júpiter no seu signo, sua mente está aberta a novas ideias, mas a Lua te pede calma. Reflita sobre quais projetos realmente merecem sua atenção. Descarte aquilo que está drenando sua energia sem trazer resultados.

Câncer

O momento é ideal para refletir sobre o que realmente traz bem-estar emocional. O desapego é necessário para limpar o que não te serve mais. Júpiter em Gêmeos traz insights sobre como lidar melhor com suas emoções e relações.

Leão

O desapego também se aplica ao seu modo de agir e liderar. Reflita sobre as estratégias que não funcionam mais e onde você pode melhorar. Júpiter em Gêmeos te convida a explorar novas formas de mostrar seu brilho e autoridade.

Virgem

Com a Lua pedindo revisão, esse é o momento de ajustar seus planos e práticas. O perfeccionismo pode estar te sobrecarregando, então avalie o que precisa ser descartado. Júpiter em Gêmeos abre portas para expandir sua visão de mundo e aprimorar sua rotina.

Libra

A busca pelo equilíbrio está mais evidente, mas nem tudo precisa ser mantido. Reflita sobre quais relacionamentos e situações estão contribuindo para o seu bem-estar. Júpiter em Gêmeos expande suas conexões e traz novas possibilidades de parcerias.

Escorpião

Esse é o momento de deixar para trás qualquer apego que esteja te bloqueando. A Lua te convida a desapegar de sentimentos e padrões que já não fazem sentido. Júpiter em Gêmeos amplia sua percepção e te ajuda a ver novas formas de transformação.

Sagitário

A semana é de reflexão e ajuste de rota. Desapegue do excesso de expectativas e reveja seus objetivos com mais calma. Júpiter em Gêmeos te ajuda a expandir suas ideias, mas pede que você foque no que realmente pode crescer agora.

Capricórnio

Desapegar do controle pode ser difícil, mas é necessário para abrir espaço para novas possibilidades. Reflita sobre o que não está funcionando mais na sua vida profissional. Júpiter em Gêmeos amplia sua visão, te incentivando a buscar novas formas de sucesso.

Aquário

A energia da semana te convida a reavaliar suas ideias e projetos. Júpiter em Gêmeos traz novas oportunidades, mas é essencial desapegar do que não faz mais sentido. Limpe sua mente para focar no que tem mais potencial de crescimento.

Peixes

Essa semana é sobre equilíbrio emocional e mental. Reflita sobre o que está te gerando ansiedade e descarte aquilo que não promove paz. Júpiter em Gêmeos te ajuda a reorganizar suas emoções e abrir espaço para novos começos mais tranquilos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.