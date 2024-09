Show de Anitta na NFL no Brasil: saiba que horas a artista vai cantar no intervalo do jogo

O primeiro jogo da história da National Football League (NFL) no Brasil, acontecerá nesta sexta-feira (6), a partir de 21h15, no horário de Brasília. A disputa entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles será na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, e contará com um show especial da cantora carioca Anitta.

“Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, disse Anitta.

Além dela, a cantora Luisa Sonza será a responsável por entoar o Hino Nacional Brasileiro antes do início da partida, que marcará a estreia das duas equipes na temporada.

Que horas será o show de Anitta na NFL no Brasil?

O jogo está previsto para começar às 21h30, no horário de Brasília. O show de Anitta deve ocorrer próximo às 23h.

Como assistir ao show do intervalo no Super Bowl?

Toda a cerimônia será transmitida pela RedeTV; ESPN 2; Disney+; NFL Game Pass (DAZN e Prime Video) e CazéTV.