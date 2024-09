Polícia diz que bet Esportes da Sorte é suspeita de lavar dinheiro do jogo do bicho; dono está preso

A investigação da Polícia Civil de Pernambuco considera a possibilidade de que a bet Esportes da Sorte lave dinheiro de origem ilegal que vem do jogo do bicho no estado. Conforme o jornal Estadão, a hipótese surgiu a partir de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que apresentam indícios de atuação suspeita da empresa do empresário Darwin Henrique da Silva Filho.

O dono da Esportes da Sorte foi preso juntamente com a mulher, Maria Eduarda Quinto Filizola, na quinta-feira (5). A dupla foi detida após ser deflagrada, na quarta-feira (4), a Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Um relatório da polícia, datado de 7 de junho de 2023, ainda descreve atividades do pai de Darwin, Darwin Henrique da Silva, que também teria atuação no jogo do bicho pela Banca Caminho da Sorte.

A defesa de Maria e Darwin solicitou a revogação das prisões, e declarou ter demonstrado a “regularidade e a legalidade das atividades profissionais”.

Em meio à Operação Integration, a influenciadora digital Deolane Bezerra também foi presa.

Quem é Darwin da Silva Filho?

O empresário Darwin da Silva Filho é CEO da Esportes da Sorte (HSF Gaming), empresa criada em 2018, em meio ao aumento das casas de apostas. A companhia funciona com parcerias e tem aguardado a regulamentação das apostas esportivas.

Ele solicitou autorização para atuação do Esportes da Sorte e da Onabet, outra empresa administrada pelo empresário.

Darwin sempre foi interessado por futebol. Com sua empresa, patrocina diversos clubes de futebol, incluindo Bahia, Corinthians, Athlético Paranaense, Palmeiras (Feminino), Ceará, Santa Cruz, Náutico, ABC de Natal e Grêmio.

"A possibilidade de estreitar os laços com clubes de futebol e sua legião de apaixonados é uma grande oportunidade para qualquer empresa, particularmente para as casas de apostas esportivas cuja sinergia de oferta de serviços estará diretamente entrelaçada com o futebol", acrescentou ao Globo.