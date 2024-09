Dono da Esportes da Sorte publica carta aberta após prisão; operação também prendeu Deolane Bezerra

O dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, divulgou uma carta aberta antes de se apresentar à Polícia e ser preso, nessa quinta-feira (5). No texto, ele disse que foi surpreendido com o mandado de prisão preventiva e afirmou que sempre se colocou à disposição das autoridades.

"Sigo colaborando com todas as investigações, inclusive, ficando surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa quanto a que a mim foi aplicada. Dado que sempre me coloquei à disposição das autoridades. De qualquer forma, irei cumprir os ritos legais e observar todas as nuances jurídicas", comentou o empresário.

Darwin e a esposa, Eduarda Filizola, são alvos da operação "Integration", a mesma que prendeu a empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, sua sócia. Os trabalhos policiais investigam um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Na carta aberta, o proprietário da casa de apostas disse ainda que está com a consciência tranquila porque "a verdade é sempre uma só". "Preferi vir aqui, antes de cumprir o meu dever com a Justiça e falo com muita transparência, porque, se não estivesse com a consciência tranquila sobre meus atos, jamais iria me expor nesse momento, inclusive, porque serei confrontado comigo mesmo daqui para frente".

O empresário concluiu o comunicado afirmando estar tranquilo e confiante no processo e agradecendo aos colaboradores, clientes e parceiros da Esportes da Sorte.

Regulamentação das apostas online

Outro ponto tratado por Darwin na carta diz respeito à regulamentação dos jogos online e das apostas esportivas no País.

"Sempre fui muito vocal no intuito de contribuir com o debate favorável à regulamentação das apostas esportivas de cota fixa e jogos online. Como representante do Esportes da Sorte, sempre colaborei com a atuação das autoridades e das investigações. Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado", alegou.

A defesa do empresário entrou com um pedido de habeas corpus para ele, mas o texto ainda está em análise pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJCE).