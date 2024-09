CEO da Esportes da Sorte e esposa se entregam à Polícia de Pernambuco

O dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e sua esposa, Maria Eduarda Filizola, se apresentaram à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). O casal foi com os advogados a uma delegacia de Recife durante a manhã desta quinta-feira (5). Darwin já havia informado por meio da defesa que se entregaria.

Em nota, o escritório de advocacia Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão confirmou a prisão do casal. Segundo a defesa, eles apresentaram um pedido de habeas corpus, que está em análise no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"Todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esportes da Sorte oram sanadas, demonstrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais", disse nota do escritório.

Darwin ainda não havia se entregado, pois estava em uma viagem de trabalho. Policiais foram ao apartamento dele em Boa Viagem na manhã de quarta-feira (4), quando a operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro foi deflagrada.

A mesma operação prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra.

CASA DE APOSTAS INVESTIGADA

O empresário Darwin da Silva Filho é CEO da Esportes da Sorte (HSF Gaming), empresa criada em 2018, em meio ao aumento das casas de apostas. A companhia funciona com parcerias e tem aguardado a regulamentação das apostas esportivas.

Ele solicitou autorização para atuação do Esportes da Sorte e da Onabet, outra empresa administrada pelo empresário.