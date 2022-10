Dira Paes revela que filho adolescente comentou sucesso de 'Pantanal': 'mamãe, você ficou famosa'

A releitura de "Pantanal" surgiu como um grande fenômeno no Brasil, engajando também jovens telespectadores da novela. Após intensa repercussão, Dira Paes, 53, revelou que o filho comentou o sucesso da carreira da mãe pela primeira vez. "Mamãe, você ficou famosa", disse Inácio, 14 anos. As informações são do portal Extra.

Além dele, a atriz também é mãe de Martin, de 6 anos. Ao longo da carreira, já interpretou diversos personagens em produções da Globo, como "Lucimar", em Salve Jorge, ou "Celeste", em Fina Estampa.

Na novela "Pantanal", que chega ao fim na próxima sexta-feira (7), faz o papel de Filó, companheira do protagonista José Leôncio.

“É muito difícil mexer num clássico brasileiro. E agora a adesão se repetiu como da primeira vez. Vejo por causa do Inácio, meu filho, e dos amigos dele. Agora, aos 14 anos, ele falou: ‘Mamãe, você ficou famosa’", detalhou Dira.

Dira Paes Atriz "A novela foi no coração do Brasil, acertou no feminino de todo mundo, no masculino de todo mundo, no ‘flozô’ de todo mundo, na natureza selvagem de todo mundo. Nós, brasileiros, somos coração. ‘Pantanal’ foi uma confluência de encantos”.

Para Dira, ser mãe é uma tarefa que exige atenção. “Crio os meus filhos com o meu olhar feminino potente. Com o Inácio e o Martim esse é o meu grande desafio, educar dois homens com um olhar feminista. Aqui em casa esse é um ensinamento cotidiano. Repetidamente. Cansa, é chato, mas estamos sempre revendo os conceitos. Aqui ninguém é empregado de ninguém", finaliza.