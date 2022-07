Deolane Bezerra faz festa com temática de São João, em São Paulo

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra realizou a primeira edição da "Ressaca da Doutora", uma festa com temática de São João. O evento aconteceu no Villaggio Europeo, localizado no bairro da Mooca, em São Paulo.

De acordo com o portal da Quem, a lista contou com mais de mil convidados, com organização e produção de Kadu Rodrigues, que realiza diversos eventos da cidade de São Paulo.

Entre as atrações, o público se divertiu com shows de Solange Almeida, Tierry, Gabi Martins, Maria Clara, Yasmin Santos, entre outros.

O cardápio principal da festa ficou por conta do restaurante Paris 6, que serviu desde o tradicional "baião de dois da doutora" até caldos, bobó de camarão e cocada cremosa.

Cenário grandioso

Com mais de 5 mil metros de bandeirinhas, a festa contou com touro mecânico, barraca de tiro ao alvo, pescaria, tomba lata, entre outras atividades.

Ainda de acordo com a Quem, para servir os convidados, um estoque de 5 mil latas de cerveja, 600 garrafas de vodca, 500 garrafas de uísque, entre outras bebidas, foram armazenadas.