Conheça o elenco e entenda a trama de 'Garota do Momento', nova novela das 18h da Globo

"Garota do Momento" é a nova novela da seis da TV Globo. Escrita por Alessandra Poggi, a produção estreia na próxima segunda-feira (4), substituindo "No Rancho Fundo".

O elenco é formado por Maisa Silva, Klara Castanho, Duda Santos, Letícia Colin, Fábio Assunção, Lilia Cabral, entre outros. Confira a seguir detalhes sobre a trama e os personagens.

Veja também Zoeira 'Interestelar', filme com Anne Hathaway e Timothée Chalamet, volta aos cinemas após 10 anos Zoeira Caroline Francischini revela vídeo de agressão do irmão e diz que está há um ano sem ver a filha

TRAMA DA NOVELA

No final da década de 1950, uma jovem chamada Beatriz (Duda Santos) vive uma vida marcada pela busca por respostas. Aos quatro anos, ela acreditou ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro). Mas, anos depois, descobre que a verdade é outra.

Ao reencontrar Clarice, Beatriz enfrenta um choque: a mãe não a reconhece e tem outra filha com o mesmo nome. O reencontro gera conflitos e perguntas.

Nessa jornada de descoberta, Beatriz se torna garota-propaganda de uma grande fábrica de sabonete, empresa de seu padrasto, Juliano Alencar. Mas, além da fama, ela busca entender o passado e reconstruir laços.

CONHEÇA OS PERSONAGENS

Beatriz (Duda Santos)

Beatriz é uma jovem que cresceu acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice, até descobrir que ela está viva e casada no Rio de Janeiro. Determinada a entender o passado, Beatriz busca reencontrar Clarice, mas é recebida com uma surpreendente revelação: sua mãe não se lembra dela e tem outra filha com o mesmo nome, Bia.

Clarice (Carol Castro)

Clarice, mãe de Beatriz, fica viúva e conta com a ajuda da sogra, Carmem, para cuidar da filha. Em busca de uma oportunidade para expor suas obras em uma galeria de arte no Rio de Janeiro, ela deixa a filha de quatro anos com a avó.

No Rio, conhece o empresário Juliano Alencar (Fábio Assunção), que se encanta por ela e propõe casamento. Porém, após um acidente, Clarice perde a memória, e Juliano, junto com sua mãe Maristela (Lilia Cabral), aproveita-se da situação para criar um falso passado, apresentando outra criança, Bia (Maisa), como sua filha.

Carmem (Solange Couto)

A avó de Beatriz, por parte de pai, dirige um pequeno orfanato em Petrópolis. Após o desaparecimento de Clarice, ela cuida da neta com muito carinho. É uma mulher forte, honesta e trabalhadora, que sempre ensinou Beatriz a importância de lutar pelos seus sonhos.

Bia (Maisa)

Bia, filha biológica de Juliano (Fabio Assunção) e da vedete Valéria (Julia Stockler), cresce acreditando que sua mãe é Clarice. Ela é uma jovem mimada, caprichosa e autocentrada, apaixonada pelo jornalista Beto (Pedro Novaes). Quando Beto se interessa por Beatriz, a verdadeira filha de Clarice, Bia não aceita perder o namorado.

Juliano (Fabio Assunção)

Juliano é um empresário, herdeiro da Perfumaria Carioca e marido de Clarice. Ele se vê ameaçado por Valéria, uma vedete que cobra um casamento após ter uma filha com ele. Em um acidente durante uma discussão, Juliano mata Valéria, e Clarice presencia o crime. Quando descobre que Clarice perdeu a memória, ele, com a ajuda de sua mãe Maristela, cria um falso passado para ela, apresentando Bia, filha de Valéria, como sendo Beatriz, a filha que Clarice não lembra.

Maristela (Lilia Cabral)

Mãe de Juliano, Maristela é uma socialite rica e manipuladora que se opõe ao casamento do filho com Clarice. Após o acidente que faz Clarice perder a memória, ela elabora um plano para criar um novo passado para a nora, incluindo uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia.

Zélia (Leticia Colin)

Zélia começa como secretária de Maristela e, ao aceitar o plano de criar um passado fictício para Clarice, torna-se sua "irmã" e sócia na Magnifique Escola para Moças. Ela se casa com Orlando, mas continua a passar tempo com Juliano, complicando ainda mais a trama.