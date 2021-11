Confira quatro locais no Ceará com cenários perfeitos para as gravações de 'Duna 2'

O filme 'Duna' foi lançado no último dia 21 de outubro, com direção de Denis Villeneuve, e desde então segue liderando as bilheterias de cinema pelos EUA. Enquanto isso, aqui no Brasil, paralelos entre as imagens mostradas no longa e as semelhanças com as praias e dunas brasileiras vieram à tona nas redes sociais.

Para Villeneuve, que optou por filmar em dunas reais para conceder ares mais palpáveis ao filme, a possibilidade de vir ao Brasil com o intuito de conduzir as gravações da sequência não está fora dos planos. Em 'Duna', locais como Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Wadi Rum, na Jordânia, foram utilizados.

Em entrevista ao Fantástico transmitida no último domingo (31), ele brincou ao ser questionado sobre a questão. "Por que não gravou 'Duna' nos Lençóis Maranhenses?", disse um dos repórteres da Globo. "Vou considerar isso como um convite", completou o diretor em resposta.

No entanto, ainda que os Lençóis Maranhenses sejam uma localização perfeita para a tarefa, a verdade é que o Ceará não fica atrás em cenários paradisíacos que poderiam ser utilizados no novo lançamento. Quer apostar Reunimos uma lista com quatro locações com potencial para Villeneuve. Confira:

1. Lençóis Paracuruenses

Legenda: Ainda no fim do ano passado, Bruna Marquezine visitou os lençóis paracuruenses para gravação de uma campanha de calçados Foto: Instagram/Bruna Marquezine

Quem disse que por aqui não temos formação de dunas semelhantes à vista no Maranhão? Pois bem, em Paracuru, município localizado a 90 km de Fortaleza, a atração já virou cenário de campanhas publicitárias e novelas brasileiras.

Em novembro do ano passado, por exemplo, a atriz Bruna Marquezine repercutiu nas redes sociais ao compartilhar imagens na cidade do Litoral Oeste. Bruna passeou, faz poses artísticas e ainda publicou uma galeria extensa dos momentos passados no lugar.

Legenda: De passagem pelo Ceará, Bruna registrou imagens dos lençóis paracuruenses Foto: Instagram/Bruna Marquezine

Observando as imagens do pôr do sol, nossa intuição é de que o cenário seria perfeito para as aventuras de Chani, interpretada pela atriz Zendaya, que será a protagonista de 'Duna 2'.

2. Duna do Pôr do Sol, em Jericoacoara

Legenda: Em Jeri, a Duna do Pôr do Sol é um dos lugares mais visitados pelos turistas Foto: JL Rosa

Um pouco mais distante da capital cearense, mas tão famosa quanto as dunas do Paracuru, a Duna do Pôr do Sol, em Jericoacoara, é parada certa dos turistas que têm o local como destino. Por lá, também Litoral Oeste, moradores e visitantes se unem para o típico ritual de observar o sol finalizando o ciclo diário.

Com o sucesso e o anúncio do lançamento de 'Duna 2', também surgiram as especulações para uma trilogia, o que ainda não foi oficializado pelos estúdios Legendary. Não seria essa uma boa oportunidade para chegar a solo cearense? Caso confirmado, o terceiro filme retrataria o segundo volume da saga de Herbert, 'O Messias de Duna'.

Legenda: A Duna do Pôr do Sol fica próximo à praia local Foto: Natinho Rodrigues

3. Icaraí de Amontada

Legenda: Já em Icaraí de Amontada, a tranquilidade é o principal atrativo Foto: Mariana Lazari

Em Icaraí de Amontada, apesar das dunas mais modestas, o filme poderia utilizar facilmente o cenário paradisíaco, com as praias mais tranquilas, para rodar a sequência ao lado dos atores internacionais. Para isso, seria necessário percorrer 200 km saindo de Fortaleza.

Além de continuar as gravações, o encantamento com as paisagens estaria garantido. Para aproveitar em meio ao trabalho, a produção do longa poderia ir até Moitas, outro distrito de Amontada, onde é feito um dos mais famosos passeios para quem procura a região, formada por mangues, rios, duas, além de mar com águas cristalinas.

Legenda: O pôr do sol também é uma atração à parte na praia Foto: Mariana Lazari

4. Parque das Dunas da Sabiaguaba

Legenda: Na Sabiaguaba, moradores de Fortaleza e da Região Metropolitana se reúnem para ver o pôr do sol Foto: Kid Júnior

Na Capital, o Parque das Dunas da Sabiaguaba também seria perfeito para a produção. Mas todos precisariam lidar com os ventos e a presença de frequentadores.

Ainda assim, a beleza não deixaria nada a desejar, já que a Sabiaguaba é conhecida por ser um dos melhores pontos para observar o pôr do sol em Fortaleza. Dessa forma, os personagens de Frank Herbert, que criou originalmente a história em 1960, poderiam disputar em meio ao famoso deserto de Arrakis. Que tal?