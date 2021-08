Confira detalhes de 'Nos Tempos do Imperador', nova novela das 18h da TV Globo

A novela 'Nos Tempos do Imperador', primeira inédita da TV Globo desde o início da pandemia, estreia nesta segunda-feira (9), às 18h25. Quase um ano e meio após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil, o folhetim chega com a tarefa de mostrar a história de Dom Pedro II, interpretado pelo ator Selton Mello.

Para o ator, será uma oportunidade de mostrar o lado desconhecido de uma das figuras mais importantes da história brasileira.

"É um personagem que eu lia e ficava muito encafifado em saber o que ele estava vivendo. E é interessante reparar que muitas dessas biografias por aí não tem resposta para bastante coisa", explicou o artista em coletiva para divulgação do lançamento.

E na busca por contar a história do Segundo Reinado, a personagem da Condessa de Barral, interpretada pela atriz Mariana Ximenes, foca no grande amor de Dom Pedro II.

Legenda: Selton Mello é Dom Pedro II em 'Nos Tempos do Imperador' Foto: Globo/João Miguel Júnior

Abolicionista, ela vive romance com o Imperador na casa onde ele vive com a Imperatriz Teresa Cristina, o que traz conflito importante para a trama.

"É uma mulher muito impressionante, e eu não fazia ideia de que ela existiu dessa forma. É uma mulher muito forte, delicada, mas com uma firmeza. Ao passo que tem essa paixão, ela tem a ética permeando as relações", explica Ximenes.

Personagens e história

Em 'Nos Tempos do Imperador', a história fica a cargo de mostrar como Dom Pedro II (Selton Mello) assumiu responsabilidades políticas desde cedo. O cargo no Império, inclusive, foi repassado a ele com apenas cinco anos, quando o pai, Dom Pedro I, retornou a Portugal. Após a morte da mãe, Leopoldina, a administração do país ficou sob regência, e ele só assumiu a coroa aos 14 anos, com a Lei da Maioridade.

Após acordo político com a Casa Dinástica Europeia de Bourbon, ele se casou por procuração com Teresa Cristina (Leticia Sabatella). Juntos, os dois tiveram duas filhas: Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphao) e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso). Luísa (Mariana Ximenes) aparece na história como a preceptora das meninas, e logo vira o amor dele.

'Nos Tempos do Imperador'

Horário de exibição: 18h25

Autores: Theresa Falcão e Alessandro Marson

Direção: Vinícius Coimbra