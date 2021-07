Novela 'Nos Tempos do Imperador' traz elenco de peso para retomada de lançamentos inéditos na Globo

Meses após suspensão das gravações gerais nos estúdios Globo, a novela 'Nos Tempos do Imperador' será a primeira inédita a ser lançada pela emissora, com estreia marcada para o próximo dia 9 de agosto. A expectativa, claro, é de que a faixa das 18h na TV seja tomada pela história de Dom Pedro II, mas tenha um marco importante: a de mostrar o poder da arte mesmo em meio às dificuldades.

Parte do elenco da novela, o diretor e os autores do novo folhetim concederam coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (26) e comentaram sobre o processo de retomada do trabalho em meio a protocolos extensos e cuidadosos.

Segundo Vinicius Coimbra, que comanda a direção da novela, as dificuldades vivenciadas por causa da pandemia de Covid-19 não devem ser sentidas pelos telespectadores, porém, de fato, fizeram diferença inicial em meio às gravações.

"Foi difícil, não só pelas questões praticas do set, mas em relação ao impacto que teve na dramaturgia. Precisamos dos romances, das cenas de ação e tivemos que restringir bastante essas gravações", explica ele.

Legenda: Selton Mello e Letícia Sabatella serão Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina Foto: Globo/João Miguel Júnior

Entretanto, ele ameniza, não chegou a ser "mais difícil ou mais fácil do que já está sendo para todo mundo". O diretor ressalta que as produções artísticas tiveram que passar por adaptações severas nos últimos meses, mas não perderam em qualidade.

Com criação de Alessandro Marson e Thereza Falcão, 'Nos Tempos do Imperador' é ambientada no Rio de Janeiro e passa por momentos da vida do imperador Dom Pedro II (Selton Melo), da imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), de Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), além de Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes).

História em tela

Para iniciar de vez os lançamentos totalmente inéditos, a aposta será uma trama histórica, com nomes de peso no elenco principal. Selton Mello como Dom Pedro II, Mariana Ximenes como a Condessa de Barral e Letícia Sabatella como a Imperatriz Teresa Cristina são os atores que devem reforçar a ideia de 'Nos Tempos do Imperador' ser a grande estrela deste ano na emissora.

Legenda: Mariana Ximenes será a Condessa de Barral, amante de Dom Pedro II Foto: Globo/Paulo Belote

Junto à euforia de integrar a produção, por exemplo, Mariana se mostra empolgada em viver a personagem para a qual foi escolhida. Mesmo diante das dificuldades para iniciar a produção, ela explica que estudou bastante para entender a Condessa de Barral.

"Não conhecia minha personagem, tive o prazer de ver pelos olhos de Thereza e do Ale, além de um livro que li sobre ela", relata.

Mariana Ximenes Atriz É uma mulher muito impressionante, não fazia ideia de que ela existiu dessa forma. Uma figura muito forte, delicada, mas que tem uma firmeza

Para Selton Melo, receber a proposta e finalmente gravá-la também foi gratificante. "Eu mesmo não lembrava muito com tantos detalhes e quando li alguns capítulos fiquei muito intrigado. O que me moveu muito a fazer foi ele ser um personagem tão importante na história do Brasil e não tão contado", revelou.

Empolgação geral

Enquanto os atores ressaltam a importância da trama que envolve os personagens, Vinicius Coimbra não cansa de falar da preparação para levar os capítulos às telas brasileiras.

Legenda: 'Nos Tempos do Imperador' deve retratar o casamento de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina, além do relacionamento escondido com a Condessa de Barral Foto: Globo/João Miguel Júnior

Ele comenta que a exposição física inicial dos atores causou certo receio, mas tudo se dissipou com a confiança dos envolvidos. "A Globo proporcionou condições para não ter que gravar no mesmo ritmo de antigamente. O grupo foi criando confiança entre si, foi relaxando, e voltamos até mesmo a fazer mais na velocidade que fazíamos antes", conta.

Além disso, ele finaliza, o resultado deve ser condizente com o material dos autores. "Foi uma novela privilegiada. Sinto que os atores estavam muito preparados, o texto é muito bonito. Arrisco dizer que a novela está mais caprichada do que as que já fiz anteriormente", brinca.