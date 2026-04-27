Edição histórica do M7 Summit marca nova fase da M7 no mercado

Fortaleza foi palco de um evento premium do universo business: o M7 Summit 2026, realizado no La Maison. O encontro que já faz parte do calendário de negócios da cidade celebrou os 30 anos da M7 Soluções Financeiras.

Legenda: Uma troca de ideias de alto nível, com Daniel Demétrio, Jonas Marques, Luiz Sérgio Vieira e Pedro Fiúza Foto: LC Moreira

Com cerca de mil convidados, o encontro reuniu nomes como Guilherme Benchimol, Walter Maciel, Carla Pontes e Pedro Fiuza em três painéis que atravessaram liderança, geopolítica, eleições e até o tema do momento: a inteligência artificial.

Legenda: Um público ávido pra conferir tudo que rolava no palco do M7 Summit 2026 Foto: LC Moreira

Idealizado por Daniel Demétrio e Nisabro Fujita, o summit reforçou a vocação da cidade como hub de conexões estratégicas no Nordeste.

Legenda: Gonzalo Mota, Nizabro Fujita, Artur Wishmann e Daniel Cherrab Foto: LC Moreira

O encontro foi assinado pela Ala, de Thaís Escossia e Micheline Albuquerque.

Legenda: Daniel Demétrio, com Thaís Escossia e Micheline Albuquerque, da Ala Eventos Foto: LC Moreira

Em clima de networking qualificado, a M7 também apresentou seu novo posicionamento institucional, mirando um próximo ciclo de expansão.

Legenda: Lauro Fiúza Neto, Jonas Marques, Guilherme Benchimol, Deusmar Queirós, Patriciana Rodrigues e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Confira mais fotos exclusivas de LC Moreira captadas no evento.

Legenda: Aline Barroso, Daniel Demétrio e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Carol, Rafael, Nizabro, Rafaela e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela, Patrícia, Sabrina e Lauro Fiúza Neto 2 Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Vale, Cláudio Narcélio, Katrine Soares, Gustavo Melo e Edgar Hissa Foto: LC Moreira

Legenda: João Arthur e Germano Albuquerque, Antônio dos Santos e João Jorge Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Alcântara, Germano Albuquerque e Adriano Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Lizandro Fujita, Igor Queiroz Barros, Luiz Vieira e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Galvão, Zé Pinto Filho, Breno Machado e André Pedriali Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Bia Fiúza e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Ary e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes, Bruno Oliveira e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Rutênio Florêncio, Lilia e Nise Sales e Beatriz Guerra Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro Fujita, Milena Mota e Paulo Henrique Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Thomaz Bianc, Márcia Zanotelle e Micheline Camaço Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Matos, Daniela Costa, Marco Aurélio Cabral, Gabriel Franco e Rivânio Paulino Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Queiroz, Fernanda e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Filomena Soares, Suzi Férrer e Carol Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Hitzschky, Daniel Maia e Heloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Clemente, Ronaldo Barbosa, Marcelo e Lucas Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Barroso, Guilherme Benchimol e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Paulo, Aline Tavares, Joana e Alexandre Clemente Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Gondim, Osmiro Barreto e Maria Teresa Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque, Rodrigo Barroso e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Lourenzo e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Teresa Ramos, Mariana Matos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Paola, Cláudia e Letícia Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Sales e Rutânio Florêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Fialho e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares e Sérgio Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Jeritza Gurgel e Maria Teresa Ramos Foto: LC Moreira