Edição histórica do M7 Summit marca nova fase da M7 no mercado

Fortaleza foi palco de um evento premium do universo business: o M7 Summit 2026, realizado no La Maison. O encontro que já faz parte do calendário de negócios da cidade celebrou os 30 anos da M7 Soluções Financeiras.
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Uma troca de ideias de alto nível, com Daniel Demétrio, Jonas Marques, Luiz Sérgio Vieira e Pedro Fiúza
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LC Moreira
Com cerca de mil convidados, o encontro reuniu nomes como Guilherme Benchimol, Walter Maciel, Carla Pontes e Pedro Fiuza em três painéis que atravessaram liderança, geopolítica, eleições e até o tema do momento: a inteligência artificial.
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Um público ávido pra conferir tudo que rolava no palco do M7 Summit 2026
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Idealizado por Daniel Demétrio e Nisabro Fujita, o summit reforçou a vocação da cidade como hub de conexões estratégicas no Nordeste.
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Gonzalo Mota, Nizabro Fujita, Artur Wishmann e Daniel Cherrab
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O encontro foi assinado pela Ala, de Thaís Escossia e Micheline Albuquerque.
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Daniel Demétrio, com Thaís Escossia e Micheline Albuquerque, da Ala Eventos
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Em clima de networking qualificado, a M7 também apresentou seu novo posicionamento institucional, mirando um próximo ciclo de expansão.
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Lauro Fiúza Neto, Jonas Marques, Guilherme Benchimol, Deusmar Queirós, Patriciana Rodrigues e Rodrigo Barroso
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Confira mais fotos exclusivas de LC Moreira captadas no evento.
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Aline Barroso, Daniel Demétrio e Igor Queiroz Barroso
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Carol, Rafael, Nizabro, Rafaela e Nizabro Fujita
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Isabela, Patrícia, Sabrina e Lauro Fiúza Neto 2
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Chico Vale, Cláudio Narcélio, Katrine Soares, Gustavo Melo e Edgar Hissa
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João Arthur e Germano Albuquerque, Antônio dos Santos e João Jorge Cavalcante
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Alexandre Alcântara, Germano Albuquerque e Adriano Viana
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Lizandro Fujita, Igor Queiroz Barros, Luiz Vieira e Rodrigo Barroso
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Luiz Galvão, Zé Pinto Filho, Breno Machado e André Pedriali
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Aline Barroso, Bia Fiúza e Igor Queiroz Barroso
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Beto Ary e Jeritza Gurgel
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Ananias Gomes, Bruno Oliveira e Otacílio Valente
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Rutênio Florêncio, Lilia e Nise Sales e Beatriz Guerra
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Pedro Fiúza
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Nizabro Fujita, Milena Mota e Paulo Henrique Nobre
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Thomaz Bianc, Márcia Zanotelle e Micheline Camaço
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Mariana Matos, Daniela Costa, Marco Aurélio Cabral, Gabriel Franco e Rivânio Paulino
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Fabíola Queiroz, Fernanda e Rodrigo Barroso
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Filomena Soares, Suzi Férrer e Carol Mello
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Ingrid Hitzschky, Daniel Maia e Heloísa Gomes
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Alexandre Clemente, Ronaldo Barbosa, Marcelo e Lucas Fiúza
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Rodrigo Barroso, Guilherme Benchimol e Jeritza Gurgel
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Luiz Paulo, Aline Tavares, Joana e Alexandre Clemente
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Cristiane Gondim, Osmiro Barreto e Maria Teresa Ramos
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Germano Albuquerque, Rodrigo Barroso e Jeritza Gurgel
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Fernando, Lourenzo e Fernando Rodrigues
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Maria Teresa Ramos, Mariana Matos e Jeritza Gurgel
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Paola, Cláudia e Letícia Targino
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Matheus Sales e Rutânio Florêncio
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Manuela Fialho e Rodrigo Barroso
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Guilherme Colares e Sérgio Cordeiro
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Ivana Bezerra, Jeritza Gurgel e Maria Teresa Ramos
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Mariana Matos e Márcio Castro
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