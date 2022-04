Como está Rodrigo Mussi hoje? Ex-BBB será transferido para reabilitação

O ex-BBB Rodrigo Mussi, vítima de um grave acidente de carro, será transferido para a reabilitação nesta semana. O ex-brother está internado desde o fim de março em estado grave, mas apresentou melhoras.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, contou à revista Quem que o ex-participante do reality será atendido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neurologista e "tudo mais que ele tem direito". "Falta pouco para ele sair mesmo do hospital e conhecer meu filho", celebrou Diogo, que, recentemente, teve Luca com a esposa, Bruna Pevide.

Rodrigo teve alta da UTI após 20 dias de internação, sendo encaminhado para a enfermaria do hospital na sequência. "O importante agora é ele ficar 100%, recobrar a memória, a pancada foi muito forte e é normal ter esse ‘deficit’ de memória que ele apresenta. Ele é um milagre, chegou em estado muito gravíssimo no hospital, reanimado duas vezes e em menos de um mês, já vai ser transferido para a reabilitação", comentou Diogo sobre o irmão, que passou por cirurgias na cabeça e nas pernas e chegou a ser intubado.

Desejo de voltar ao BBB

Ainda conforme o irmão do ex-BBB, Rodrigo tem se comunicado muito e comentou ter desejo de voltar ao confinamento da casa mais vigiada do Brasil. Ele foi o segundo eliminado do reality show deste ano.

"O Rod comentou que sente que voltará para o BBB. Para esse ano é difícil. Só se ele for chamado como camarote no BBB para o ano que vem. Seria maravilhoso. A ideia é boa. Seria muito bom para o programa e para ele", avaliou.

