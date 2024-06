Comediante Jaime Caravaca faz piada sobre bebê e é agredido pelo pai da criança

O comediante espanhol Jaime Caravaca foi agredido no palco de uma apresentação de stand up em Madri, na noite da última segunda-feira (3). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver quando um homem sobe no palco, vai em direção ao comediante e desfere um soco contra ele. As informações são do jornal espanhol El Mundo.

O homem que atacou o humorista foi identificado como Alberto Pugilato, líder do grupo musical Pugilato e pertencente a movimentos radicais de direita.

"Quem é você?", perguntou Caravaca ao ser interrompido. Em seguida, o homem tira os óculos e o humorista parece reconhecê-lo: "Cara!", diz. O outro respondeu, ironicamente: "Cara!" e depois deu um soco no comediante.

Jaime Caravaca ficou encurralado no palco e, após o soco, o agressor falou ao público: "Isso é por causa dos comentários pedófilos que fizeram sobre o meu filho".

Veja também Zoeira Gkay muda visual e impressiona web; veja fotos Zoeira Filho de André Coelho e Clara Maia se engasga e influenciadora usa Manobra de Heimlich para salvá-lo

Os comentários a que Alberto se referiu foram publicados pelo humorista na rede social X. Pugilato partilhou uma imagem segurando um bebê com os dizeres "Felicidade e orgulho". E Jaime Caravaca comentou: "Nada nem ninguém pode impedir a possibilidade de ele ser gay".

Tentativa de defesa

A confusão seguiu com Pugilato pedindo explicações: "E agora? Diga-me, diga-me na minha cara". Caravaca, acuado, colocou uma perna entre os dois para evitar que ele se aproximasse novamente.

O músico terminou o conflito explicando o motivo da agressão: "Peço perdão. Sou apenas um pai defendendo seus filhos. Ele fez comentários sexualizantes sobre meu filho de três meses. E isso tem as suas consequências".

O humorista respondeu: "Podemos conversar, cara?". Pugilato rebateu: "Não. Agora você vai me denunciar".