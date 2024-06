Gkay muda visual e impressiona web; veja fotos

Com mais de 20 milhões de seguidores, Gkay surpreendeu os fãs ao mostrar o novo visual, nesta quarta-feira (5). A influenciadora e humorista esteve na festa de lançamento da nova Disney+ no Brasil, que ocorreu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No evento, a atriz vestia o estilista Christopher Esber.

"Meu Deus, não reconheci a Gkay", escreveu uma internauta. "Achei super elegante. Mais magra e sem preenchimento na boca. Até fiquei surpresa", comentou uma seguidora. "Tô de cara com Gkay, quase não reconheci. As artistas estão numa vibe de magreza, né?", analisou uma usuária.

Veja fotos

No "De Frente com a Blogueirinha", em junho de 2023, Gessica Kayane revelou que revelou ter reverteu o procedimento.

"Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra. Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz", contou.

Em 2022, a artista já havia feito uma lipo LAD, cirurgia que define cintura e abdômen.