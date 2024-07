Claudia Alencar atualiza estado de saúde e diz estar 'mais forte'

Bem e focada no trabalho: este é o estado de Claudia Alencar segundo a própria atriz. Internada após ser diagnosticada com trombose profunda, a artista de 74 anos foi recentemente presenteada com uma festa no hospital e afirma estar mais forte para os próximos passos.

"Aprendo a aceitar o que a vida me dá. Os grandes marinheiros só se fazem em mares bravios! Estou mais forte, alegre, amorosa e curiosa em aprender mais e mais. Agradeço a cada um que me deu e dá seu olhar amoroso. Ainda estou no hospital para me recuperar. Decoro Shakespeare para fazer o filme 'Queen Lear, a rainha da milícia', adaptação do diretor inglês Quentin Lewis! Vai ser maravilhoso", publicou nas redes sociais.

Veja também Zoeira Nego Di é preso por suspeita de aplicar golpes de R$ 5 milhões contra clientes em loja Zoeira Shannen Doherty, atriz de 'Barrados no Baile' e 'Charmed', morre aos 53 anos

Claudia ficou seis meses internada se recuperando de uma grave infecção, após ter realizado uma cirurgia na coluna. Ela precisou passar por uma nova cirurgia no dia 14 de junho, e teve alta. As informações são do jornal Extra.

Contudo, na última sexta-feira (12), a atriz foi internada novamente, dessa vez diagnosticada com trombose profunda. A internação acontece no Hospital Placi Barra, Zona Oeste do Rio.

Up no visual

O tratamento não impede novidades na vida de Claudia. Prova disso é que amigos organizaram para ela um aniversário no hospital. Até maquiador foi chamado para dar um up no visual da artista, minutos antes da celebração.

Legenda: Amigos organizaram um aniversário para a atriz no hospital; até maquiador foi chamado Foto: Reprodução/Instagram

Uma das decoradoras agradeceu ainda a Yann Hatchuel, filho da artista, que deu dicas do que Claudia Alencar gostaria de ver em um evento "compacto". "Agradeço a esse dia de plena felicidade que vocês me proporcionaram", disse Claudia, após o evento.

A atriz ainda não tem previsão de alta.