Cat Janice agradece apoio dos fãs durante tratamento de câncer e diz que lucros irão para filho

Em tratamento contra um câncer há dois anos, a cantora Cat Janice, de 31 anos, anunciou que registrou suas composições, incluindo o seu mais recente lançamento 'Dance you outta my head', no nome do filho, Loren, que tem sete anos. A artista, que está em estágio terminal, pediu apoio aos fãs e viu a canção entrar na lista das mais ouvidas da Billboard, revista estadunidense que divulga o ranking da indústria musical.

“Tenho muitas canções no meu cofre, mas sabia que era esta. Vou deixar todos os lucros dele para o meu filho que está muito inclinado musicalmente, na esperança de lhe dar o impulso musical que ele irá precisar mais tarde na vida”, explicou a cantora nas redes sociais.

A música 'Dance you outta my head', que em tradução livre significa “vou dançar até te esquecer”, foi escrita por Austin Belo, Catherine Ipsan e Max Vernon e já registrou mais de 1,2 milhão de visualizações no YouTube.

No final de janeiro, Cat havia anunciado que a canção estava no “Top 40” da Billboard Charting na categoria “Hot Dance/Electronic”, além do 11º lugar em vendas digitais. Nesta quinta-feira (15), a artista comemorou que a música alcançou a primeira colocação do “Top 50”.

“Você fez meu sonho se tornar realidade. Mesmo quando eu mais precisava. Todos vocês me amaram de volta à vida e deram-me mais um momento de vida”, destacou Cat Janice, em agradecimento aos fãs.