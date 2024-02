Como Bob Marley morreu? Relembre história do cantor retratado em filme nos cinemas

O cantor Bob Marley, ícone da música mundial e do reggae, é o protagonista do longa que leva o nome dele 'Bob Marley: One Love', com estreia oficial no Brasil nesta quinta-feira (15). A produção é dirigida por Reinaldo Marcus Green e surgiu de um desejo da própria família de espalhar as mensagens do artista a uma nova geração.

Com o lançamento, a história do cantor de reggae voltou a ser buscada na Internet, ressaltando a importância dele como músico e também como ativista.

História na música

Bob Marley nasceu no dia 6 de fevereiro de 1945, batizado como Robert Nesta Marley. Ao longo da vida, se envolveu com o movimento Rastafari e acabou levado à própria música a filosofia religiosa.

A canção que consolidaria a carreira de Marley veio com o álbum 'Natty Dread', de 1975, com o grupo The Waillers, formado em 1963. A obra tinha entre as músicas 'No Woman, No Cry', sucesso mundial até hoje.

No auge do sucesso, em 1976, Bob Marley seria a figura apaziguadora de um show gratuito para diminuir as tensões políticas na Jamaica. Entretanto, o dia ficou marcado pela invasão de sete homens à casa do cantor, que o balearam no peito e no braço e deixaram também a esposa e o empresário dele feridos.

Legenda: Bob Marley é retratado pelo ator Kingsley Ben-Adir Foto: reprodução

Apesar disso, Bob não ficou internado. Todas as pessoas baleadas sobreviveram ao crime e, além disso, o cantor ainda subiu ao palco montado para realizar a apresentação.

Morte de Bob Marley

O problema de saúde que levou Bob Marley só foi descoberto em 1977, quando o cantor quebrou um dedo durante um jogo de futebol em Paris, na França. Um raro tipo de câncer foi descoberto na ocasião, mas ele recusou tratamento.

Em 1980, o quadro piorou, levando à internação do cantor em Nova York, nos Estados Unidos, e o câncer já havia chegado aos pulmões, fígado e cérebro do artista. O último show dele ocorreu no dia 23 de setembro de 1980, em Pittsburgh, na Pensilvânia.

A partir deste momento, Bob Marley foi acompanhado por um médico naturalista na Alemanha. Em maio de 1981, ele decidiu retornar para a Jamaica, mas apresentou mal-estar durante a viagem, realizada no dia 21 de maio daquele ano, e teve que ser internado em Miami.

Bob não resistiu e faleceu, sendo levado para a terra natal, onde foi celebrado em um funeral com música, orações e homenagens em uma despedida com mais de seis mil pessoas.