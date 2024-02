Humorista chama Paolla Oliveira de 'obesa' e se desculpa: 'Mulher padrão'

O humorista Pahby pediu desculpas a Paolla Oliveira, na madrugada desta quinta-feira (15), após um vídeo em que entrevista a atriz repercutir negativamente na internet. O momento foi gravado no último domingo (11), quando o influenciador digital esteve na Marquês de Sapucaí para cobrir os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Pahby abordou Paolla antes de a atriz entrar na avenida como a rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio e disse que ela estava fazendo uma "revolução" no Carnaval. "Gente, eu tô com a Paolla Oliveira. Cara, você está fazendo uma revolução no Carnaval. E de corpo livre. Você está pleníssima, Paolla. Isso é muito importante para a gente. A gente precisa dessa representatividade. Eu fui um homem obeso, então, eu sei o quanto é importante a gente se aceitar, se gostar, e a mensagem que você passa é muito importante", disse ele. O vídeo saiu no canal "Mais Carnaval", no YouTube.

Paolla, na hora, preferiu não comentar. Ela alegou que a "cabeça de onça" que estava usando a deixava sem ouvir direito. "Estou ouvindo pouco com essa fantasia", afirmou.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e viralizou. Internautas começaram a questionar "de onde a Paolla é gorda ou obesa?" e dizer que o humorista era sem preparo e noção. "Nada contra obesos, cada um vive a vida da forma que achar melhor, mas onde a Paolla é obesa?", perguntou outro usuário do X, antigo Twitter.

Influencer pede desculpas

No Instagram, Pahby se manifestou sobre o caso afirmando que nunca teve a intenção de chamar Paolla de obesa. "Que loucura é essa que eu chamei a Paolla Oliveira de obesa? Gente, ela não é obesa. Ela é uma mulher padrão, magra, esbelta. Quero pedir desculpas se alguém entendeu isso. Quero pedir desculpas se a Paolla Oliveira também entendeu. Na hora ela não escutou, mas depois ela viu o vídeo e achou isso", continuou ele.

"O que fiz ali foi agradecer a Paolla, de maneira pessoal, por ela estar levando a pauta do corpo livre. Porque eu, como ex-obeso, bariátrico, não tive na minha juventude nenhuma Paolla Oliveira para falar sobre auto aceitação", acrescentou o influenciador.