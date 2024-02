Esposa de Leandrinho relata tentativa de sequestro da filha

Talita Rocca, esposa do ex-jogador de basquete Leandrinho, gravou um vídeo para o Instagram, na quarta-feira (14), relatando uma tentativa de sequestro de uma de suas filhas, Julia. O caso aconteceu no aeroporto de Sacramento, nos Estados Unidos, quando ela, o irmão e as filhas estavam a caminho de Orlando.

Talita disse que Julia estava indo em direção à sua outra filha, Isabela, e ao irmão dela, quando dois homens apareceram e começaram a andar atrás da criança, que tem menos de 2 anos. A mulher correu em direção à filha, a pegou, e saiu do local. “Eles foram abaixando assim para pegar a Julia. Catei ela e saí correndo”. Talita também relatou que contou o ocorrido a um segurança e pediu para checarem as câmeras de segurança.

“Eu entrei (no avião), fiquei desesperada, mas eu estava meio avoada, sem entender, assimilar o que aconteceu. Quando eu estava dentro do avião, abracei a Julia e aí eu desabei de chorar com o que poderia ter acontecido. Ainda me emociono ao falar”.

Talita explicou que em solo americano, a obrigatoriedade de documentação é apenas para adultos, o que facilita a ação dos traficantes. “Aqui nos Estados Unidos, eu já viajei com minhas filhas, enteadas, e eles não pedem documento. Então, gente, tomem muito cuidado”. Ela também disse que fez o vídeo para alertar pais, mães e cuidadores de criança.