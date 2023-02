Casa de MC Poze do Rodo é alvo de buscas pela polícia após acusações de agressão

A casa do MC Poze do Rodo no Rio de Janeiro foi alvo de buscas pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (16). A informação foi confirmada pela assessoria do artista à coluna Splash, do Uol.

Policiais da 42ª DP do Recreio dos Bandeirantes fizeram buscas na residência do cantor e de outras pessoas que estariam envolvidas. Nenhum item foi apreendido durante a operação, segundo a coluna.

Poze não se pronunciou nas redes sociais sobre a busca.

Agressão

O artista foi acusado de agredir o ex-empresário, Renato Medeiros. Em entrevista a um programa da TV Record, Renato apareceu com o braço engessado, sustentado em uma tipoia, afirmando que teria apanhado de MC Poze e parceiros do cantor.

Em seu perfil no Instagram, no dia da entrevista, Poze disse que ex-empresário mentiu. Além disso, acusou renato de ter furtado uma joia dele.

O artista citou uma briga, mas não revelou estar na discussão. "Automaticamente discutiu com o menor que desconfiou dele, os dois caíram na porrada", disse Poze.