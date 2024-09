Poliana Rocha impressiona ao mostrar closet que fez para os netos

A influenciadora digital Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, surpreendeu os seguidores, na quarta-feira (25), ao mostrar que montou um quarto para os netos na casa dela, em Goiânia. Nas redes sociais, ela relatou que uma profissional de organização esteve no imóvel recentemente e ajeitou as roupas de José Leonardo no closet, que impressiona pelo tamanho e ainda tem espaço para Maria Alice e Maria Flor.

Legenda: Closet reúne roupas e acessórios dos netos de Poliana Foto: Reprodução/Instagram

“Eu sei que vai perder rapidinho, por isso que até algumas coisas eu vou levar para a casa da Virgínia. Comprei coisa demais, meio exagerada, né? Mas tá tudo tão lindo”, disse ela, mostrando as roupinhas do recém-nascido. José Leonardo nasceu no último dia 8 de setembro.

Além de roupas, as crianças têm acessórios, calcinhas, itens de higiene e pijamas na casa dos avós. “Todo dia eu entro aqui”, confessou Poliana.

Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo são filhos de Virginia e do cantor Zé Felipe, filho de Poli e Leonardo. O casal, inclusive, se mudou em julho para uma nova mansão em um condomínio fechado em Goiânia, e também montou quartos luxuosos para cada um dos filhos.